Milan, Diogo Dalot in salita: il Manchester United non apre al prestito

Per il Milan si fa sempre più in salita la strada che porta a Diogo Dalot. Il Manchester United fa muro per il prestito

Il Milan trova sempre più difficoltà nella trattativa per Diogo Dalot. Il terzino portoghese è il preferito di Stefano Pioli per ricoprire il ruolo di vice Calabria, avendolo già avuto in rosa la stagione scorsa con un discreto rendimento.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United non apre all’opzione prestito, avendo bisogno di monetizzare da una cessione, soprattutto dopo l’investimento per portare in Inghilterra Varane.