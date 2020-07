Dall’Inghilterra, il Chelsea si defila per Donnarumma

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Chelsea si sarebbe ritirato dalla corsa a Gigio Donnarumma. Ecco perché

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Chelsea si sarebbe ritirato dalla corsa a Gigio Donnarumma. Gli inglesi sono in cerca di un portiere che possa sostituire il partente Kepa. Tuttavia, dopo un incontro tra i dirigenti e l’allenatore, si è deciso di puntare tutto su Jan Oblak. I rapporti con l’Atletico Madrid sono ottimi, come testimoniano le operazioni di mercato degli ultimi anni (vedi, ad esempio, la trattativa Diego Costa). In casa rossonera tirano un sospiro di sollievo e salgono le possibilità di un rinnovo per il portiere classe 1999.