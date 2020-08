Dall’Algeria – Milan, nel mirino un attaccante della Serie B inglese

Dall’Algeria, il Milan punta l’esterno offensivo del Brenthford Saïd Benrahma. Nella passata stagione ha totalizzato 17 gol e 9 assist

Secondo quanto riportato dal portale algerino DZfoot, il Milan sarebbe interessato a Saïd Benrahma, esterno destro e sinistro del Brentford (club attualmente in Championship). Nella scorsa annata il classe ’95 algerino ha totalizzato 17 reti e servito 9 assist nella Serie B inglese, non riuscendo tuttavia a non ottenere la promozione in Premier perdendo la finale promozione contro il Fulham.

Oltre al Milan su Benrahama ci sono anche diversi top club di Premier tra cui il Chelsea ma i rossoneri al momento non hanno confermato l’interessamento.