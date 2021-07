Dalla Spagna – Tonali, il Barcellona ha fatto un tentativo nei giorni scorsi

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani spagnoli, il Barcellona ha fatto un tentativo con il Brescia per Tonali

Il Barcellona ci ha provato per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Sport, il club blaugrana nelle scorse settimane aveva effettuato dei sondaggi con il Brescia per capire i margini di trattativa, ben sapendo che il Milan era in netto vantaggio.

Ora però, i dubbi sono minimi. Il centrocampista classe ’00 è in procinto di firmare con il club di Via Aldo Rossi, diventando a titolo definitivo un giocatore dei rossoneri.