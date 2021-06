Dalla Spagna – Milan Firpo, il Barcellona non apre al prestito

Milan Firpo, secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo il Barcellona vuole cedere il giocatore solo a titolo definitivo

Si complica la strada Junior Firpo per il Milan. I rossoneri sono da tempo sul giocatore e vorrebbero prelevarlo in prestito, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, il Barcellona non apre a tale soluzione.

I blaugrana infatti optano per cedere il giocatore solamente a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni. Investimento che difficilmente dalle parti di Via Aldo Rossi saranno disposti a fare.