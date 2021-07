Dalla Russia, Vlasic verso il Milan: accordo da 25 milioni di euro

Secondo quanto affermato dal giornalista russo Artur Petrosyan (ESPN) su Twitter, Nikola Vlasic sarebbe vicino al Milan

Secondo quanto affermato dal giornalista russo Artur Petrosyan (ESPN) su Twitter, Nikola Vlasic sarebbe vicino al Milan. Accordo ad un passo tra la dirigenza rossonera e quella del CSKA Mosca per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus.

Il trequartista 23enne croato potrebbe dunque essere il sostituto designato per Hakan Calhanoglu passato all’Inter. Arrivato in Russia per 15 milioni di euro Vlasic ha totalizzato 33 gol e 20 assist in 103 gare con la maglia del CSKA.