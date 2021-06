Dalla Germania – Il Wolfsburg valuta Hauge: sondato il terreno con l’agente

Il Wolfsburg valuta la soluzione Jens-Petter Hauge. Come riportato ieri, il procuratore del norvegese ha già incontrato il club tedesco

Il Wolfsburg sonda il terreno per Jens-Petter Hauge. Come avevamo riportato nella giornata di ieri, il procuratore del norvegese ha incontrato la dirigenza del club tedesco per sondare il terreno sulla fattibilità dell’operazione. In questa mattinata, Kicker ha rilanciato la notizia.

Secondo il portale tedesco, il club biancoverde è alla ricerca di un esterno destro e tra le varie opzioni ci sarebbe anche quella del giocatore rossonero. Nessun’offerta è stata ancora effettuata, ma per il Milan il classe ’99 non è incedibile.