Dalla Francia, il fattore K che potrebbe cambiare il futuro del Milan

Fattore K Milan, dalla Francia rimbalzano nuove voci riguardanti il Milan. Ecco come potrebbe cambiare il mercato

FATTORE K MILAN – Dalla Francia rimbalzano nuove voci riguardanti il Milan. Secondo quanto riportato da L’Equipe, ci sarebbe un fattore K nel mercato dei rossoneri. Va segnalato il forte interesse per una serie di giovani francesi che rientrerebbero nei piani di Gazidis e Rangnick. L’obiettivo (come già avviene al Lille sotto il controllo di Elliott) è portare dei giovani in rossonero per valorizzarli e poi rivenderli a prezzo decuplicato. Nella lista di Moncada ci sarebbero Pierre Kalulu, terzino destro del Lione, il difensore centrale Tanguy Kouassi del PSG, Layvin Kurzawa, terzino in scadenza di contratto e Boubacar Kamara, centrale del Marsiglia.