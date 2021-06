Dalla Francia – Accordo Donnarumma Psg: possibile prestito in Italia il primo anno

Gigio Donnarumma avrebbe trovato un accordo con il Psg: il primo anno però il portiere potrebbe rimanere in prestito in Italia

Sviluppi decisivi per quanto riguarda la telenovela Donnarumma. Secondo quanto riferito da Duncan Castels, l’ormai ex portiere rossonero avrebbe trovato un accordo con il PSG.

Non si tratterebbe però di un trasferimento immediato: il club parigino infatti avrebbe intenzione di puntare su Navas ancora per un’altra stagione. Per Gigio quindi si apre la pista prestito annuale in Italia: al termine della stagione poi si accaserebbe definitivamente in Francia, per la sua nuova avventura professionale.