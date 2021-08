Dalic punisce Rebic: a Settembre non sarà convocato in Nazionale

Rebic non sarà convocato per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, ecco la motivazione del CT della Croazia, Dalic

Qualche critica di troppo. Secondo quanto riportato dal portale croato Sportske Novosti, Ante Rebic non sarà convocato dalla Croazia per le gare di settembre valide per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Stando ai colleghi balcanici, l’attaccante del Milan paga, le critiche post eliminazionale da Euro2020 al ct della Croazia Dalic.