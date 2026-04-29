Dal Napoli al Milan, non solo Anguissa: è perfetto per Allegri

Il Milan guarda in casa Napoli per la prossima stagione ed oltre ad Anguissa c’è un altro azzurro che potrebbe fare al caso di Allegri

Un Milan targato Napoli. Tare e Allegri ragionano sulla squadra del prossimo anno e guardano con attenzione ai possibili esuberi in casa azzurra.

Con o senza la conferma di Conte, i partenopei cambieranno non poco la rosa, con De Laurentiis che vuole svecchiare la squadra e ridurre il monte ingaggio. La conseguenza sarà l’addio anche di qualche pezzo pregiato e le indiscrezioni negli ultimi giorni si sprecano.

Si è a lungo parlato di Lobotka alla Juventus, mentre ultimamente il nome dato in uscita è quello di Frank Anguissa. Il camerunese è finito in panchina contro la Cremonese dopo prove non all’altezza al rientro dall’infortunio. Una sua cessione sarebbe nell’ordine delle cose, considerata l’età (30 anni) e il contratto in scadenza tra un anno.

Il nome di Anguissa fa gola al Milan che inserirebbe muscoli e qualità in un centrocampo che è troppo dipendente dalle giocate di Rabiot e Modric. Se Allegri ha chiesto calciatori pronti per innalzare il livello della squadra, il numero 99 del Napoli sarebbe il profilo ideale.

Lui, ma non solo lui per il Milan: dal Napoli potrebbe arrivare anche un altro big, anche lui ormai dato al passo d’addio in Campania.

Lukaku vuole Milano: è il nome giusto per il Milan?

Tra Lukaku e il Napoli si è giunti ai titoli di coda. La fuga in Belgio per ritrovare la forma in vista del Mondiale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Anche Lukaku in orbita Milan (Instagram Romelu Lukaku) – Milannews24.com

Si cercherà la soluzione migliore per tutti, ma la certezza è che il centravanti belga non sarà in azzurro il prossimo anno. Il suo desiderio sarebbe restare in Italia e in particolare tornare a Milano. All’Inter sembra impossibile, considerato anche il modo in cui è andato via, ed allora resta solo l’ipotesi Milan.

Come caratteristiche Lukaku sarebbe forse il centravanti perfetto per Allegri: la sua capacità di far salire la squadra è ideale per il gioco del Milan, così come la capacità di fare a sportellate in mezzo all’area di rigore.

Sono altre le caratteristiche che lo allontanano dai rossoneri: età e ingaggio non sono aspetti secondari, oltre al fatto che ci sarebbe da trattare anche con De Laurentiis che due anni fa lo pagò trenta milioni di euro.

Considerazione che rendono complicato trasformare in trattativa la suggestione Lukaku, ma nel calciomercato mai dire mai è la regola.