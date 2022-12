Daino su De Ketelaere: «Gioca molto bene ma è timido. Deve crescere dal punto di vista mentale». Le parole dell’ex calciatore

Daniele Daino ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere e dell’attualità del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«De Ketelaere è stato pagato una cifra importante, la pressione al Milan c’è perché è un grande club. Tanti se lo aspettavano più pronto, anche per il nostro campionato. Il problema ad oggi è che non ha trovato la prestazione. Ha fatto vedere qualcosa d’importante ma non ha mai trovato la prestazione al 100%. Manca continuità nel gioco. E poi lo vedo timido, deve crescere ancora dal punto di vista mentale. Gioca molto bene, è bello da vedere, ma deve tirare fuori anche un po’ di grinta, che serve nel nostro campionato. Maldini lavorerà molto con il ragazzo su questo. Ci vuole pazienza, è vero, ma non è infinita. Il Milan ha bisogno di giocatori pronti e non può aspettare troppo affinché emerga»..