Daino: «Al Portogallo serviva Leao. Non può stare in panchina». Le parole dell’ex calciatore

Daniele Daino ha parlato ai microfoni di TMW del Mondiale di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Peccato per Leao che è stato utilizzato troppo poco. Un giocatore così non può stare tutto quel tempo in panchina, aveva quelle caratteristiche che servivano al Portogallo. Oggi è un giocatore con meno pause. ».