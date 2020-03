Da Kjaer ad Ajer: facciamo il punto sugli obiettivi in difesa

Tra Kjaer a Ajer, due nomi per la prossima stagione. Conosciamo meglio il centrale norvegese del Celtic

Per il riscatto di Simon Kjaer ci vuole una cifra compresa tra i 2,5 e i 6 milioni di euro. Il Siviglia non vuole far rientrare il danese nell’operazione Suso. Seppur irrisoria, la cifra potrebbe spaventare Gazidis che raramente dà il via libera per acquisti di giocatori over 30. L’alternativa in difesa, secondo alcune voci che rimbalzano dalla Scozia, porta il nome di Kristoffer Ajer.

Il difensore norvegese gioca attualmente nel Celtic e accetterebbe volentieri una proposta rossonera. Il classe ’98 è un centrale imponente che in carriera ha giocato anche da centrocampista centrale con compiti di interdizione. Al momento in casa milanista è solo una suggestione, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi contatti.