Cutrone: «Sarò sempre grato al Milan, la mia squadra del cuore»

Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Giornale. Queste le sue dichiarazioni riguardanti il legame (indissolubile) con il Milan:

«Il Milan, oltre che ad essere la mia squadra del cuore, è stata anche la mia famiglia. Con i colori rossoneri sono cresciuto non solo dal lato professionale, e dunque come calciatore, ma anche come uomo. Sarò sempre grato a questa squadra per tutto ciò che mi ha dato».