Patrick Cutrone potrebbe clamorosamente tornare in Italia poche settimane dopo il suo addio alla Fiorentina: lo cerca il Parma

Patrick Cutrone potrebbe tornare in Serie A: sul centravanti ex Milan c’è il forte interesse del Parma che lo vorrebbe riportare in Italia acquistandolo a titolo temporaneo dal Wolverhampton.

Inglese e Cornelius non hanno convinto D’Aversa che avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza un importante rinforzo in avanti per il suo 4-3-1-2.