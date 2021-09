Cuoghi:«Il Milan paga tante cose. Su Ibra ecco cosa penso»

Stefano Cuoghi, ex calciatore del Milan ed ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb sul match dei rossoneri. Le parole

«Espulsione a Kessié? Il suo modo di giocare è quello, sempre al limite. Però non era un fallo da ammonizione. Ora il Milan ha zero punti in due partite e c’è rabbia soprattutto dopo una prestazione simile. I rossoneri pagano tante cose, l’esperienza, la gioventù, ma credo che siano ancora convinti di potercela fare. Anche l’Atalanta fece un paio di anni fa due ko e poi passò. I cambi di Pioli? Il ko non è dipeso da questo. Ibrahimovic? fondamentale nella prima fase di crescita dei giocatori. Penso che da dirigente avrei cercato di rinnovare il suo contratto a cifre diverse e proverei a tutti i costi a rinnovare Kessiè. Io dico di sfruttare i giocatori finchè ci sono, se poi vuole rimanere Kessiè bene, sennò non mi fascerei la testa. Vediamo ora cosa è successo con Donnarumma, sostituito ottimamente da Maignan».