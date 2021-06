Cudicini: «Bakayoko al Milan è una soluzione, conosce la Serie A»

Carlo Cudicini, osservatore del Chelsea, ha parlato delle possibilità di vedere Bakayoko al Milan. Le sue parole a Sky Sport

Tièmouè Bakayoko è una delle soluzioni che il Milan valuta per rinforzare il proprio centrocampo. Lo conferma il responsabile dei prestiti del Chelsea Carlo Cudicini che, ai microfoni di Sky Sport, dichiara: «Sponda Chelsea potrebbe far parte dei 4-5 centrocampisti a disposizione. Sponda Milan potrebbe essere un’altra soluzione. Conosce l’ambiente e l’esperienza con il Napoli gli ha fatto fare un altro anno di Serie A.»

Qualche parola anche su Tomori: «Da milanista sono contento. Fikayo è un giocatore estremamente forte. Ha dimostrato di essere subito una delle prime scelte di mister Pioli. Non ce lo aspettavamo, dopo due partite è entrato e non è più uscito. Non sono sorpreso dal riscatto. Da milanista sono contento, il Chelsea però qualche soldino lo ha preso (ride ndr).»

Su Marina Granovskaia, amministratore delegato dei londinesi: «Ha fatto sicuramente il bene del Chelsea in questi anni, un Chelsea che ha avuto grandissimi successi. Si sono dette tante cose, è sicuramente un osso duro. Per il Chelsea è sicuramente una cosa positiva avere qualcuno che sa sedersi al tavolo con altre persone importanti e capaci. È una donna che vive per il Chelsea, ha una grossa passione per la società. Da persona che lavora al Chelsea da tanti anni non posso altro che togliermi il cappello, quello che conta sono i risultati.»