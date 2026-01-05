Cucchi analizza la corsa Scudetto: «Inter travolgente e il Milan è lì. Allegri può non piacere, ma…»

Cucchi commenta così il duello al vertice tra la qualità dei nerazzurri di Chivu e la concretezza dei rossoneri di Allegri

Il campionato di Serie A si conferma una sfida a due sempre più avvincente, con Inter e Milan che continuano a rispondere colpo su colpo. Attraverso un post sul proprio profilo Facebook, il celebre giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato lo stato di forma delle due big, evidenziando le profonde differenze stilistiche che stanno caratterizzando questa volata per il titolo. Se da una parte i nerazzurri impressionano per la fluidità della manovra, i rossoneri rispondono con un pragmatismo che li tiene incollati alla vetta.

Sulla prestazione della squadra di Chivu contro il Bologna, Cucchi ha speso parole di grande ammirazione: «Prova di grande qualità. L’Inter crea una mole impressionante di occasioni. Nessuna possibilità per il Bologna e risultato che non rispecchia del tutto la differenza vista in campo». La sensazione è quella di una squadra che domina il gioco con una facilità disarmante, raccogliendo spesso meno di quanto effettivamente seminato durante i novanta minuti di gioco.

Cucchi e il fattore Allegri: critiche e risultati nel duello milanese

A un solo punto di distanza, però, non molla la presa il Milan, capace di espugnare la Sardegna con una prova di carattere e solidità. La gestione della squadra rossonera, pur non essendo sempre apprezzata dal punto di vista estetico, si sta dimostrando estremamente redditizia.

Proprio sulla filosofia del tecnico toscano si è concentrato il commento di Cucchi: «Un Milan pratico ed efficace vince di misura a Cagliari ed è lì a un solo punto di distanza dai nerazzurri. Allegri può non piacere per la sua idea di gioco, ma i risultati li sa ottenere». Questo scontro tra l’estetica dell’Inter e l’efficacia del Milan promette di infiammare il proseguo del torneo, in un 2026 che si preannuncia caldissimo per la sponda calcistica dei Navigli.