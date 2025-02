Cucchi cauto sulla Nazionale: ha detto veramente questa cosa!

Cucchi, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Internews24: queste le sue dichiarazioni sulla Nazionale di Spalletti

Intervistato in esclusiva da Internews24, Riccardo Cucchi, noto giornalista, ha parlato così della Nazionale di Spalletti, tecnico accostato anche al Milan in passato:

Infine una parentesi sulla Nazionale: manca poco più di un mese prima che l’Italia torni in campo contro la Germania. Intanto i tifosi sognano vedendo il grande stato di forma dei due attaccanti principali, ovvero Kean e Retegui. È giusto sognare in vista della qualificazione ai prossimi Mondiali o è più opportuno mantenere i piedi per terra considerando le delusioni degli scorsi anni e dell’ultimo Europeo?

«Meglio mantenere i piedi per terra. Naturalmente in questo momento abbiamo i due attaccanti in grandissima forma, soprattutto Retegui che con l’Atalanta ha raggiunto una percentuale di realizzazioni veramente molto elevata. Questo non può che fare bene anche alla Nazionale, quindi Spalletti avrà a disposizione due attaccanti in buona salute, e questo è importante. Però sappiamo quanto è difficile il percorso della Nazionale e quanto è stato difficile negli ultimi anni, lo sarà anche nei prossimi mesi. La speranza è che la Nazionale torni ad essere competitiva così come lo è stata per tanto tempo, molto tempo fa purtroppo, però il percorso è lungo e complicato. Piedi per terra e naturalmente un grande augurio di buon lavoro a Spalletti».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI CUCCHI A INTERNEWS24