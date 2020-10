Ct Danimarca: «Kjaer ed Eriksen rappresentano ciò che è la Danimarca»

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha elogiato Simon Kjaer e il centrocampista nerazzurro Eriksen

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha elogiato Simon Kjaer e il centrocampista nerazzurro Eriksen: «Sono due tipi molto diversi. Quello che hanno in comune è che amano giocare e amano il momento della competizione. E sono ansiosi di diventare più forti.

Sono con i piedi per terra e ottimi esempi per i giovani ragazzi. Sono entrambi delle superstar del calcio europeo e allo stesso tempo completamente con i piedi per terra: pensano al meglio per la squadra. Rappresentano in pieno quello che siamo noi in Danimarca».