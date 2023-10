Il ct dell’Algeria su Adli: «Non è convocabile, vi spiego perché»

Il ct dell’Algeria Djamel Belmadi, ha parlato così della possibile convocazione del centrocampista del Milan Adli

Le parole del ct dell’Algeria Djamel Belmadi, sulla possibile convocazione del centrocampista del Milan Adli:

«Adli non ha cambiato la sua nazionalità sportiva. Non è convocabile. Il lavoro è fatto, ma il suo cambio di nazionalità sportiva, in cui il primo passo inizia dalla volontà del giocatore, non è stato fatto.Tutto dipenderà dalla sua disponibilità a venire»