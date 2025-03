Cruciani e la sua opinione sui nomi ricercati dal Milan per il ruolo di DS. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Cruciani sul Milan.

PAROLE – “Vogliamo parlare del casting per il direttore sportivo? Ma voi avete mai visto nella storia del calcio italiano, europeo, mondiale e del globo terracqueo la ricerca del direttore sportivo, come sta facendo il Milan, a marzo e nel pieno della stagione con ancora degli obiettivi? Il Milan non è completamente fuori dalla corsa alla Champions League, può vincere ancora la Coppa Italia. Stanno pensando già di rivoluzionare la squadra che dovrebbe arrivare in Champions League o in una delle coppe: stanno facendo già il casting a Londra del direttore sportivo con delle fazioni all’interno della società che si rimpallano la scelta“.