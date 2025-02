Cruciani dice la sua riguardo la scelta del Milan di affidare la panchina a Conceicao! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Cruciani sul Milan e su Conceicao ai microfoni del podcast ‘Aria Fritta’.

PAROLE – “Per me ci sono quattro peccati capitali nel Milan. Che sono innanzitutto la scelta di non prendere Antonio Conte ma di prendere Fonseca. Questo è il primo peccato capitale del Milan di quest’anno, perché si sono messi come standard quello di non pagare un allenatore più di quello che hanno pagato Fonseca e perché non vogliono un rompicoglioni. Il secondo peccato capitale è prendere un centravanti e scegliere Morata, un giocatore che aveva sostanzialmente fallito negli anni precedenti. Viene preso perché fa un grande Europeo.

Grande errore anche questo, non si prende mai un giocatore, tranne rarissimi casi, che fa un torneo di un mese bene. L’altro errore lo fa nella gestione generale di Fonseca, che viene soverchiato dai giocatori e la società non lo protegge abbastanza, anzi lo fa fuori. E poi altro errore quello di prendere un allenatore diciamo, adesso per non dare una definizione dura, ma insomma… Io amo Conceiçao fino alla morte per vari motivi, ma da tifoso della Lazio Conceiçao è un mattoide, diciamo no? Definiamolo così. È un pazzariello, è uno che secondo me in questo momento butta la benzina sul fuoco”.