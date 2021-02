Crotone, Stroppa: «Siamo calati fisicamente. Sempre bello ritrovare Maldini»

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato la brutta sconfitta rimediata contro il Milan oggi pomeriggio

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky Sprot la brutta sconfitta rimediata contro il Milan:

Sulla gara – «Abbiamo fatto vedere degli errori soprattutto sui gol. Ci sono stati 6-7 minuti dal secondo gol al quarto assurdi, poi siamo calati fisicamente davanti a una signora squadra. La fragilità dal secondo al terzo gol non deve esserci»

Sul bel gioco – «Mi dispiace vedere gli episodi dei gol. Non vorrei che il bel gioco venisse fatto passare per il non risultato. Sono soddisfatto per le prestazioni»

Su Maldini – «E’ da quando avevamo 10 anni che ci conosciamo. Abbiamo fatto tutte le giovanili insieme quindi quando ci si ritrova c’è qualcosa di più».