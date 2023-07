Cristante, l’ex Milan non ha dubbi: «Non andrei mai in Arabia»

Il centrocampista della Roma, con un passato al Milan, Bryan Cristante, ha risposto così in merito all’ipotesi di un futuro in Arabia

Se sono in molti i calciatori che si stanno facendo ammaliare dalle sirene e dai soldi dei club arabi, c’è chi, come Bryan Cristante, va controcorrente. Il centrocampista della Roma ed ex Milan, si è espresso così sul calcio arabo in un’intervista per Il Messaggero.

LE PAROLE – «In questo momento il calcio arabo non è paragonabile al nostro. Bisogna vedere come si evolve o se resta una questione legata a una sola estate. Oggi se mi offrissero di andarci, direi di no. Voglio competere qui. In avanti, chissà, è tutto da verificare».