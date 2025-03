Cristante, nella trattativa tra Milan e Roma: quanti soldi sul piatto per arrivare su Saelemaekers?

Cristante più soldi, questa è la chiave della Roma per provare ad arrivare ad Alexis Saelemaekers. Questa la possibile trattativa

Tra Roma e Milan per Saelemaekers c’era un accordo verbale per un riscatto a circa 10 milioni di euro. Intesa venuta meno anche a causa dei cambi dirigenziali in casa giallorossa. Adesso i rossoneri, per cedere il belga (6 gol e 5 assist in stagione) vuole almeno 20 milioni di euro.

Dalle parti di Trigoria, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti ad inserire Cristante nella trattativa. Insieme al centrocampista un conguaglio economico di 8/10 milioni.