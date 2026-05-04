Crisi Milan, il girone di ritorno è un incubo: ecco i numeri impietosi. Il rendimento è da retrocessione

Crisi Milan, i numeri dei rossoneri nel girone di ritorno certificano le prestazioni negative e il rendimento è da zona retrocessione

Il momento attraversato dal Milan è tutt’altro che positivo. Sebbene la squadra occupi ancora una posizione utile per la zona Champions, i dati statistici raccontano una realtà estremamente complicata. Il calo di rendimento nelle ultime settimane è evidente e va oltre la semplice percezione dei tifosi: «I numeri delle ultime cinque giornate, uniti a quelli del girone di ritorno, descrivono uno scenario quasi desolante. I rossoneri nonostante tutto sono ancora all’interno dei primi quattro posti, ma il calo di rendimento preoccupa parecchio». La formazione guidata da Massimiliano Allegri sembra aver smarrito la propria identità, scivolando in una pericolosa spirale di risultati negativi che mette a rischio gli obiettivi stagionali.

Analizzando nel dettaglio il cammino recente, il quadro si fa ancora più cupo. Nelle ultime cinque sfide, il Milan ha ottenuto una sola vittoria contro il Verona, incassando ben tre sconfitte contro Napoli, Udinese e Sassuolo, oltre al pareggio nel big match contro la Juventus. Il rendimento complessivo del girone di ritorno parla di appena 25 punti raccolti in 16 partite, con una solidità difensiva che non basta a compensare la mancanza di cinismo. Con soli 16 gol fatti a fronte di 14 subiti, i rossoneri occupano un anonimo ottavo posto momentaneo nella classifica parziale della seconda metà di stagione.

Crisi Milan, attacco anemico e rendimento da zona retrocessione

La sterilità offensiva è il dato che spaventa di più l’ambiente milanista. In questo arco di tempo, il Milan ha segnato più solo di compagini che lottano nei bassifondi della classifica come «Cagliari, Bologna, Parma, Lecce, Pisa, Verona e Cremonese». Si tratta di una statistica impietosa per un club con ambizioni di vertice. Complessivamente, la squadra di Allegri risulta essere terzultima per rendimento nelle ultime cinque giornate, con uno score di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Se il trend non dovesse invertirsi immediatamente, la conferma nei primi quattro posti diventerebbe un miraggio, compromettendo seriamente il futuro tecnico ed economico della società.