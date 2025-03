Crisi Milan, le mosse di Cardinale: pronta una riorganizzazione dirigenziale

Condividi via email

Crisi Milan, Gerry Cardinale, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe pronto ad effettuare una riorganizzazione

Situazione confusionaria in casa Milan, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la questione parlando dell’aspetto dirigenziale.

Cardinale fra pochi mesi deciderà le sorti del management, difficile pensare che venga messo in discussione Ibra. Più logico, semmai, implementare l’organico dirigenziale ripristinando la figura del direttore sportivo, che manca dall’addio di Maldini e Massara. La riorganizzazione interna, redistribuendo le incombenze del ruolo tra l’a.d. Furlani e il d.t. Moncada, sotto la supervisione di Ibra, si è rivelata inadeguata. Il d.s. arriverà. In pole position per il ruolo Tare o Paratici, due uomini di mercato che hanno un passato con Lazio e Juventus.