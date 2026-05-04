Crisi Milan, per trovare l’ultimo gol di un attaccante rossonero bisogna tornare al mese di marzo: il dato

Crisi Milan, l’analisi dei numeri spaventosi del reparto offensivo di Allegri: gli attaccanti rossoneri non trovano il gol da oltre due mesi

Il momento vissuto dal Milan di Massimiliano Allegri è a dir poco allarmante, specialmente per quanto riguarda la produzione offensiva. La squadra sembra aver smarrito la cattiveria sotto porta, palesando una sterilità che sta pesando enormemente sul cammino in campionato. Come evidenziato dai dati recenti: «Il Milan anche oggi non ha segnato. Anche contro il Sassuolo gli attaccanti rossoneri sono rimasti a secco, prolungando un digiuno che fa un baffo a quello quaresimale». Questa siccità realizzativa non riguarda un singolo elemento, ma coinvolge l’intero parco attaccanti a disposizione del tecnico.

Le statistiche riportate descrivono infatti una crisi profonda e generalizzata che non accenna a risolversi: «L’ultima rete di un calciatore offensivo milanista risale a due mesi fa: era il 1° marzo e Rafael Leao segnava in casa della Cremonese. I suoi compagni non segnano anche da molto prima, addirittura Christian Pulisic non finisce sul tabellino dallo scorso 28 dicembre ed è totalmente scomparso dai radar, anche quando in campo. In totale i cinque attaccanti rossoneri hanno accumulato 722 giorni di digiuno».

Crisi Milan, tutti i numeri della crisi: da Pulisic a Leao

Ecco nel dettaglio i numeri che fotografano il blocco realizzativo rossonero: «Christian Pulisic: non segna da 126 giorni (Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025); Niclas Füllkrug: non segna da 105 giorni (Milan-Lecce 1-0 del 18 gennaio 2026); Christopher Nkunku: non segna da 69 giorni (Bologna-Milan 0-3 del 3 febbraio 2026); Santiago Gimenez: in campionato non segna da 359 giorni (Milan-Bologna 3-1 del 9 maggio 2025); Rafael Leao: non segna da 63 giorni (Cremonese-Milan 0-2 del 1° marzo 2026)». Per Allegri, trovare una soluzione a questa emorragia di reti è diventata ormai l’unica priorità per tentare di salvare il finale di stagione.