Il Celtic sta attraversando un periodo di crisi. Pareggio anche in Scozia contro l’Aberdeen, i Rangers volano

Il Celtic sta attraversando un periodo di crisi. La prestazione contro il Milan in Europa League non è stata tra le migliori e potrebbe anche aver pregiudicato il cammino in Europa (prossimo match contro il Lille che è già a 3 punti alla pari del Milan). Oggi è arrivato anche uno stop in campionato.

Contro l’Aberdeen i biancoverdi non sono andati oltre il pareggio: soltanto 3 a 3 con un gol beffa al 92esimo degli avversari. Ora i Rangers guidano la classifica con sei punti di vantaggio sui rivali cittadini.