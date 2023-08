Criscitiello: «Milan costruito con intelligenza e innovazione. Ma lo scudetto…». Il suo editoriale per Sportitalia

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche del Milan. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «Quella che mi piace di più, come rosa, è il Milan. Mi intriga. Non vincerà il campionato, probabilmente, ma è la squadra costruita con più intelligenza e innovazione. Inventiva e meno soldi sprecati. Ora sta a Pioli dimostrare che il club ha lavorato bene sul mercato. Una cosa è certa: se il Milan sarà competitivo per lo scudetto, dal prossimo anno tutti cambieranno modo di fare mercato»