Criscitiello sul derby di Milano: «Sul mercato hanno vinto loro». La sua analisi delle due milanesi sulle colonne di Sportitalia.com

CRISCITIELLO – «Finalmente inizia la settimana che ci porta al derby di Milano. Chi ha vinto il derby del mercato appena concluso? Io dico Milan. Non perché sia più forte, anzi, l’Inter è ancora avanti al Milan ma i rossoneri hanno dimostrato coraggio, competenza e grande qualità nel migliorare la rosa. L’Inter è forte grazie ai vecchi e ha portato giocatori utili in rosa come Cuadrado e Thuram. Ha, però, perso calciatori importanti e soprattutto ha fallito trattative che era convinta di aver chiuso. L’Inter è anora più forte del Milan? Si, il gap non lo riduci in 3 mesi, ma sta di fatto che il Milan ha intrapreso la strada del futuro mentre l’Inter ha programmato poco e pensato “solo” alle stella e al presente»