Criscitiello netto: «Il Milan non poteva prendere Fonseca per questo motivo e c’entra anche Ibra»

Le parole rilasciate da Criscitiello ai microfoni di SportItalia riguardo la scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca

PAROLE – «Il Milan non poteva prendere Fonseca. Per Fonseca e perché c’erano Conte e De Zerbi che chiedevano di allenare il Milan. Conte ti svolta. Ibra, per questioni di gelosie e d’immagine, non lo ha voluto e non si è neanche seduto a parlare. Il Milan se l’è cercata».