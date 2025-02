Criscitiello così dopo l’eliminazione del Milan contro il Feyenoord

Ecco le dichiarazioni di Michele Criscitiello su Conceicao dopo l’eliminazione del Milan contro il Feyenoord

Le dichiarazioni di Criscitiello riguardo Conceicao dopo Milan Feyenoord.

PAROLE – “Il Milan segna dopo un minuto. Da 30, 40 milioni al Feyenoord per prendere il suo attaccante. Segna dopo un minuto. Una sostituzione ridicola. Ma non detto con il senno di poi. Eravamo allo stadio, l’abbiamo detto con il senno del durante, perché non puoi togliere Joao Felix. Adessi va bene che ieri Longari l’ha detto con una battuta, va bene che il procuratore è lo stesso, va bene che dobbiamo riabilitare questo giocatore, ma non sulle spalle del Milan. Togliere l’attaccante sull’1-0 per poi incartarti, subisci gol, devi mettere Abraham e togli l’unico terminale offensivo, significa che stai facendo l’anti-calcio. Conceiçao, lo avevamo detto all’esonero di Fonseca, prendi Conceiçao, va via Fonseca, la toppa è peggio del buco. Perché non pupi prendere un allenatore incapace nella gestione e nella lettura.

La formazione iniziale bene o male l’aveva anche indovinata rispetto al 4-2-4 fantasia, la sua fantasia è bastata. Oggi stiamo parlando di disastri, singoli ovviamente, perché se uno va in campo con i capelli rosa significa che la società è assente. Una società presente, seria, non consente ad un plurimiliardario di andare in campo con i capelli rosa. Uno che è già ammonito si mette a fare una simulazione Ibrahimovic lo giustifica quali. Theo Hernandez deve andare via dal Milan, Leao deve andare via dal Milan. Cicli finiti e stra finiti”.