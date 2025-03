Criscitiello: «Se Inter e Milan hanno pensato a Fabregas, vi dico questo»

Condividi via email

Michele Criscitiello ha parlato di Cesc Fabregas e di un eventuale interessamento di Inter e Milan per il tecnico spagnolo.

LE PAROLE – «Se Inter e Milan hanno pensato a Fabregas per il loro futuro allora fate passare la voglia ad Ausilio e Furlani perché sarebbe il secondo buco nell’acqua stile Thiago Motta. Fabregas è bravo ma non è un genio. In Italia ci sono almeno 20 allenatori più bravi».