Criscitiello polemico: «Il gol annullato a Piccoli? Un crimine, il Var uccide il calcio». Le parole del direttore di Sportitalia

Nel suo editoriale per Sportitalia Criscitiello ha analizzato l’ultima giornata di campionato e anche il match Lecce-Milan con il molto discusso gol annullato di Piccoli.

PAROLE – «Il Lecce Tra Roma e Milan doveva fare 6 punti ne ha fatto 1. Il Var uccide il calcio. Lo dico da sempre. Abbiamo una valida tecnologia ma sfruttata male e messa nelle mani di incompetenti. Erano scarsi in campo figuriamoci dietro ad una scrivania a Lissone. Uccidi il calcio, non il Lecce. Tanto oggi va bene a te, domani va bene a me. Il principio è sbagliato. Devi agevolare lo spettacolo, un gol deve essere annullato solo se palesemente irregolare. Quando annulli un gol devi pensare alla gioia che neghi ad un tifoso, ad un bambino. Tra 20 anni a Lecce avrebbero parlato del miracolo di ieri. Da 0-2 a 3-2 con il Milan e Piccoli avrebbe fatto vedere questo gol ai nipoti tra 30 anni. Annullare un gol da 30 metri, per un pestone, è un crimine».