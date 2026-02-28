Connect with us

Cremonese Milan: Allegri scioglie gli ultimi dubbi, c’è un solo ballottaggio a centrocampo

2 ore ago

Allegri

Cremonese Milan, Massimiliano Allegri deve sciogliere l’ultimo dubbio di formazione in vista della sfida: ballottaggio centrocampo

Il Milan si prepara alla delicata trasferta dello Zini contro la Cremonese (domenica ore 12:30), portando con sé la voglia di riscatto dopo il beffardo KO interno contro il Parma. Come riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri ha quasi ultimato le scelte di formazione, con un unico grande ballottaggio che riguarda la mediana.

Cremonese Milan, ballottaggio a centrocampo: corsa a tre per affiancare i “senatori”

Con le maglie di Luka Modric e Adrien Rabiot praticamente assegnate, resta da capire chi completerà il terzetto centrale. Allegri ha tre opzioni diverse sul tavolo:

  • Samuele Ricci: La soluzione dell’usato sicuro. Il centrocampista italiano garantisce solidità e affidabilità, avendo sempre risposto presente nel corso della stagione.
  • Ardon Jashari: Il giovane svizzero è la tentazione del momento. Apparso in netta crescita atletica, insidia seriamente Ricci per una maglia da titolare.
  • Youssouf Fofana: Nonostante sia il più impiegato finora, il francese sembra aver perso terreno nelle gerarchie recenti, partendo leggermente più indietro nelle quotazioni per domani.

Difesa e attacco: scelte obbligate

Dietro, complice il recupero parziale di Matteo Gabbia (destinato alla panchina), Allegri si affiderà al trio composto da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e il giovane Bartesaghi, quest’ultimo ormai in pianta stabile dopo il forfait di Estupiñán. In avanti, nessuna sorpresa: spazio ancora alla coppia Pulisic-Leao, chiamata a scardinare la difesa grigiorossa.

