Costacurta: «Tatarusanu? Mi sembra l’ultimo da condannare». Ecco le parole dell’ex difensore del Milan sul portiere rossonero

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, a Sky Sport ha analizzato i colpevoli di questo momento dei rossoneri.

Ecco le sue parole: «L’attenzione non è quella dell’anno scorso: le cose non vanno in una certa maniera, ma oggi la difesa mi sembra in nettissima difficoltà. Tatarusanu? Mi sembra l’ultimo da condannare…»