Costacurta: «Se fossi stato un compagno di Ibra avrei fatto una cosa»

Alessandro Costacurta dagli studi di Sky Sport ha criticato l’atteggiamento di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma:

«Il Milan ha dato un’ottima dimostrazione di forza e di condizione mentale buona perché ha preso subito in mano la partita, avendo i giocatori che possono risolvere questo tipo di gare. Hanno giocatori di talento, il Milan ha vinto una partita non facile giocando in un modo che non tutti fanno.

I rossoneri meritano di andare in Champions League. Espulsione Ibrahimovic? Se fossi stato un suo compagno mi sarei incazzato, ma è un giocatore che ti sposta le situazioni e ci passi sopra quando vinci. Questa è una squadra anche perché vince questo tipo di partite».