Costacurta: «Sapevo che per il Milan sarebbe stata dura contro il Lille»

Ecco le parole di ‘Billy’ Costacurta nel post gare che il Milan ha giocato contro il Lille. L’ex difensore snasava un passo falso

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Costacurta ha voluto dire la sua sulla sconfitta dei rossoneri contro il Lille.

Ecco le parole di Costacurta: «Amo alcuni giocatori del Lille. Ikoné e Bamba li seguo dall’Under 15, Yazici è un giocatore che con l’allenatore giusto potrebbe diventare un campione. Pensavo che il Milan sarebbe stata dura contro il Lille, e infatti ha perso. Forse questa è stata la partita che darà meno dolore perché non sposta tanto gli equilibri nel girone di Europa League e quindi in un certo senso può essere salutare. Romagnoli deve capire che in area bisogna stare attenti. Sono stato difensore, sono stato giovane e ho fatto errori anche io, ma in area bisogna stare attenti e sbagliare meno. Sono due partite consecutive che questo bravissimo giocatore non ragiona come dovrebbe ragionare».