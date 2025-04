Costacurta esalta Leao dopo la prestazione contro l’Udinese: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

PAROLE – “Cos’è cambiato? Qualche spazio in più in campo aperto, un po’ meno di pressione da parte del pubblico. Contro l’Udinese fa un gol fantastico, non ricordo un gol così bello di Leao quest’anno e non ricordo così tanto spazio per Leao. Però poi fa un gol meraviglioso”.