Costacurta sulla sconfitta del Milan: «Leao era arrabbiato per i mancati passaggi di Pulisic. Io non lo avrei tolto, ma…»

Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così della sconfitta del Milan e della polemica attorno a Rafael Leao

Negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Costacurta ha commentato duramente il passo falso del Milan contro la Lazio, che sembra chiudere definitivamente le speranze tricolori della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo l’ex leggenda rossonera, il distacco in classifica impone ora un cambio di prospettiva immediato per evitare brutte sorprese: «8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro».

Costacurta, il caso Leao e l’atteggiamento iniziale della squadra

Costacurta si è soffermato a lungo sulla gestione di Rafael Leao e sul rapporto in campo con i compagni, notando una strana mancanza di intesa con l’americano Pulisic: «Sono rimasto esterrefatto per il fatto che nonostante alcuni ottimi scatti di Leao Pulisic non lo ha mai servito. Capitan America preferisce darlo ad altri e fa capire… Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic. Io Leao non lo avrei tolto, lo avrei spostato. Però non è che dobbiamo sempre sperare e aspettarlo».

Oltre ai singoli, a finire sotto accusa è stato l’approccio mentale della formazione di Allegri, apparsa meno determinata degli avversari sin dai primi istanti di gioco: «Si, per me questa del Milan è una grande occasione persa, per mettere pressione, per vedere come avrebbero reagito i più forti. I primi 10 minuti la Lazio sembrava avvelenata, quando doveva esserlo il Milan. Il messaggio che mandi all’inizio è importante per il proseguo della partita. Poi per carità, ha fatto anche una partita discreta, ma non si possono regalare i minuti».