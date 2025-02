Costacurta a Sky: «Le ultime due espulsioni sono molto gravi. Ad alcuni giocatori manca una cosa»

Condividi via email

Costacurta, nel post partita di Milan Feyenoord, a Sky Sport ha commentato in maniera dura alcune scelte dei rossoneri

Alessandro Costacurta, nel post partita di Milan-Feyenoord, negli studi di Sky Sport, non ha risparmiato critiche per i calciatori. Queste le sue parole dopo l’eliminazione dalla Champions League:

LE SUE PAROLE – «Le ultime due espulsioni sono molto gravi: non sono falli per fermare l’ultimo uomo, ma sono delle ingenuità. Non tutti i componenti della squadra hanno la maturità pe poter stare al Milan».