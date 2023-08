Costacurta a sorpresa su Colombo: «Se il Milan non ci punta…». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

Billy Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare anche dell’attaccante del Milan Lorenzo Colombo. Le sue parole.

COSTACURTA – «Se non ci punta definitivamente è per qualche motivo, forse perché non reputato all’altezza. Oggi mi sono visto Italia-Svizzera e mi sono studiato i movimenti di Okafor. Ma noi siamo sicuri che non possa giocare centravanti? C’è qualcuno che lo mette in dubbio? Mi sono visto la partita: questo è un centravanti fortissimo eh… Non è mica piccolino»