Costacurta: «Al Milan guadagnavo come uno della Primavera»

Alessandro Costacurta ha espresso il proprio parere sui rinnovi dei calciatori e, in particolare, su quelli che dovrà gestire il Milan

Alessandro Costacurta ha espresso il proprio parere sui rinnovi dei calciatori e, in particolare, su quelli che dovrà gestire il Milan nella prossima estate di mercato. Ecco il commento dell’ex difensore del Milan nel corso di un’intervista per il portale quotidiano.net: «Rinnovi in bianco? Sono lombardo, giocavo nel miglior club del mondo, a San Siro: che trattative dovevo fare? Gli ultimi 4-5 anni prendevo quanto un Primavera aggregato in prima squadra. Questo, però, Galliani si dimentica sempre di dirlo» ha dichiarato Alessandro Costacurta nell’intervista.