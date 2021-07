Corvino: «Ecco come ho fatto a non far andare Muriel al Milan»

Intervistato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Pantaleo Corvino, ha così parlato del mancato approdo di Muriel poi andato alla Fiorentina

«L’ho preso in prestito è perché non avevo mezzi in quel momento per prenderlo. Lui arrivò a dicembre per andare in ritiro a Malta e disse di aver scelto la Fiorentina e non il Milan perché io lo avevo convinto. Perché allora non avrei dovuto riscattarlo a giugno? Ora è un rimpianto? Però allora si diceva che mancava l’attaccante, mentre c’era lui».