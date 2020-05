Corsera- Ibra e Kessie, c’è ancora incertezza sulla data di rientro

Corsera edizione odierna, Ibra e Kessie non sono ancora rientrati a Milano e non si sa con precisione quando potrebbero tornare

Corsera edizione odierna, Ibra e Kessie non sono ancora rientrati a Milano e non si sa con precisione quando potrebbero tornare. Una situazione che potrebbe anche diventare un problema, alla luce di quanto sta accadendo in Italia.

VIA LIBERA- Il governo ha dato il via libera agli allenamenti individuali e anche il Milan si prepara a riprendere ma prima dovranno essere effettuati i tamponi. Non c’è ancora una data certa del ritorno in Italia di Ibra e Kessie, i quali una volta rientrati dovranno stare in quarantena per 14 giorni.