Supercoppa Milan, salta la qualificazione aritmetica: cosa cambia dopo il pareggio contro il Genoa per i rossoneri

Il Milan manca il secondo obiettivo stagionale contro il Genoa. Dopo la qualificazione aritmetica in Champions League, i rossoneri avrebbero potuto strappare anche il pass per la Supercoppa italiana 2024/2025.

Per la qualificazione aritmetica serviva la vittoria mentre il risultato finale del match è stato 3-3. I rossoneri rimangono in corsa per partecipare alla competizione dove sono qualificate l’Inter e le due finaliste di Coppa Italia ovvero Juventus e Atalanta nella competizione che si giocherà la prossima stagione. Ai rossoneri mancano 2 punti in 3 partite per centrare l’obiettivo Supercoppa.