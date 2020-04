Ripresa Serie A: Kessié non riesce a tornare in Italia

Il centrocampista ivoriano si trova ancora bloccato nel suo paese natale a causa della mancanza di voli diretti per l’Italia

Il Milan ha ordinato il rientro di tutti i calciatori entro giovedì 23 aprile in vista della ripresa degli allenamenti. Se da un lato c’è chi è già salito sull’aereo per il ritorno, vedi Calhanoglu, dall’altro c’è chi ha difficoltà a rientrare in Italia.

E’ il caso di Franck Kessié che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non riesce a trovare un volo che dalla Costa d’Avorio lo possa riportare a Milano. Verosimilmente dovrà prendere varie coincidenze e difficilmente riuscirà a rientrare per giovedì con il Milan che sta monitorando la situazione.